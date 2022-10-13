В Самаре пойдет под суд  бывший сотрудник медучреждения ФСИН России

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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника медучреждения ФСИН России, обвиняемого в покушении на мошенничество.

Сотрудниками следственного отдела по Промышленному району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника «Центра медицинской и социальной реабилитации» ФКУЗ МСЧ-63 ФСИН России, обвиняемого в "мошенничестве, совершенным лицом с использованием своего служебного положения".

По версии следствия в июле этого года обвиняемый лично получил в качестве взятки 250 тысяч рублей.

"Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за оказание содействия в решении вопроса об оформлении группы инвалидности местному жителю. При этом,у обвиняемого отсутствовало намерение фактически исполнить взятые на себя обязательства, денежные средства он планировал присвоить себе. Довести свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, мужчина не смог по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан сотрудниками регионального Управления ФСБ России совместно с отделом собственной безопасности УФСИН России по Самарской области после получения указанных денежных средств", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО