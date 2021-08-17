В Самаре подростки похитили и изнасиловали 18-летнюю официантку

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В Самаре правоохранители разбираются в громком преступлении - похищении и изнасиловании 18-летней официантки. В числе подозреваемых - двое несовершеннолетних, 19-летний парень и 18-летняя девушка. Корреспонденту sova.info рассказали подробности происшествия в прокуратуре.

Вечером 11 августа потерпевшая шла домой с работы. Когда она была около общежития, рядом остановилась "Приора" из которой вышли люди в масках. Они скрутили девушку и посадили в машину. Ей надели пакет на голову и отвезли в Новосемейкино. Там молодые люди изнасиловали самарчанку снимая все на видео. После этого преступники стали угрожать жертве ножами и требовать у нее деньги - чтобы ролик не попал в сеть.



Злоумышленники бросили девушку в Новосемейкино и уехали. Ей пришлось добираться до города на попутках.



На следующий день, 12 августа, официантка пошла в полицию и написала заявление. Вскоре правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались двое подростков 15 и 16 лет, 19-летний парень и 18-летняя девушка. В отношении них возбудили уголовное дело по статье 126 УК РФ "Похищение человека". На днях им избрали меру пресечения.



Старший помощник прокурора Красноглинского района Яна Кудряшова рассказала корреспонденту sova.info:

- Двоих подростков 15 и 16 лет, которых считают организаторами преступления, отправили под стражу. 19-летнего молодого человека, управлявшего автомобилем, и 18-летнюю девушку - под домашний арест. Все признают свою вину.

Во время избрания меры пресечения в суде присутствовали матери несовершеннолетних. Они не верят, что их дети могли такое сотворить. Говорили, что их сыновья положительные, всегда возвращаются домой вовремя. Парни же на заседании разрыдались.



По словам Яны Кудряшовой, на момент ареста молодых людей было возбуждено только одно уголовное дело - по факту похищения. Сейчас им вменяют еще и насильственные действия сексуального характера. Правоохранители продолжают разбираться в деталях происшествия.

Фото: sova.info