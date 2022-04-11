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В Самаре осужден вымогатель денег у несовершеннолетнего знакомого 

11 апреля 2022 18:11
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Судом молодой человек признан виновным, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 

Собранные следственным отделом по Кировскому району Самары доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 20-летнему местному жителю. Молодой человек признан виновным по статье "Вымогательство, совершенное с применением насилия".

"Установлено, что в мае 2021 года мужчина, находясь на детской площадке во дворе одного из домов по улице Стара-Загора, под угрозой применения насилия потребовал от ранее знакомого ему семнадцатилетнего молодого человека 50 тысяч рублей. Потерпевший ответил отказом, после чего осужденный нанес последнему несколько ударов. При этом, часть денег - 20 тысяч рублей должны были быть переданы в этот же день, остальная часть суммы в течение нескольких дней. Данные угрозы потерпевший воспринял как реальные и в этот же вечер передал осужденному через их общего знакомого первую часть суммы. При этом денежные средства он взял у матери, пояснив, что брал в долг и не смог отдать", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Судом молодой человек признан виновным, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 

 

Фото:   pixabay

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