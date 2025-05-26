В Самаре организована проверка по сообщению в соцмедиа о конфликте в автобусе 

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В Самаре следователем СКР организована процессуальная проверка по сообщению в соцмедиа о конфликте в автобусе.

В соцмедиа размещена информация о том, что в Самаре произошел конфликт в маршрутном автобусе. Со слов очевидцев, пассажир автобуса применил физическую силу к несовершеннолетнему.

Произошедшее зафиксировано на видео.

Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств, изложенных в сообщении, по поручению руководства следственного управления Следственного комитета России по Самарской области организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователи СКР устанавливают все обстоятельства и участников произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: СУ СКР СО