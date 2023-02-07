В Самаре направлено в суд дело о сходе наледи с крыши, в результате которого пострадал подросток 

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Советским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении представителя правления Товарищества собственников жилья, обвиняемого по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".



"По версии следствия, в марте 2022 года обвиняемый не принял мер к очистке крыши дома, расположенного по улице Часовой в Октябрьском районе города Самары, от снега, сосулек и наледи, в результате этого 26 марта 2022 года произошло падение наледи и снега с крыши дома на проходящего подростка 2012 года рождения, что привело к получению им телесных повреждений, относящихся тяжкому вреду здоровью", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.



Уголовное дело направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО