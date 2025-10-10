Я нашел ошибку
Шайбами отметились: Райли Савчук, Андрей Алтыбармакян (две шайбы), Иван Романов. 
В Тольятти хоккеисты «Лады» победили «Сибирь» - 4:2
Сотрудники полиции провели с каждым участником кортежа разъяснительную беседу о недопустимости подобного поведения на дороге.
В Самаре на улице Советской Армии пять водителей свадебного кортежа нарушили ПДД
Также, на ликвидацию последствий ДТП подразделения выезжали 1 раз.
С начала дня в Самарской области подразделения МЧС ликвидировали 13 пожаров
Глава региона ознакомился с производством, пообщался с руководством и работниками предприятия.
Вячеслав Федорищев посетил завод «Ирвин» в Тольятти
Юные фигуристы соревнуются в танцах на льду.
В Самаре проходят первые в новом зимнем сезоне областные соревнования по фигурному катанию
Для тушения пожара привлекались 15 специалистов и 7 единиц техники.
Огнеборцы ликвидировали пожар в 60 квартале Тольяттинского лесничества
Основной темой обсуждения стали перспективы дальнейшего развития производственной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Исправительную колонию № 3 УФСИН СО посетили представители облправительства
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
В Самаре на улице Советской Армии пять водителей свадебного кортежа нарушили ПДД

10 октября 2025 22:07
122
Сотрудники полиции провели с каждым участником кортежа разъяснительную беседу о недопустимости подобного поведения на дороге.

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой зафиксированы нарушения ПДД РФ на улицах областного центра. Полицейские незамедлительно отреагировали на данную публикацию, направив экипажи Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре на место происшествия.

В ходе принятых мер установлены и привлечены к административной ответственности жители Самарской области - водители 5 транспортных средств, входящих в состав свадебного кортежа за:

- выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения,

- управление транспортным средством, на котором установлены стекла светопропускание которых не соответствует требованиями технического регламента о безопасности колесных транспортных средств,

- проезд на запрещающий сигнал светофора,

- управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а также без установленных на предусмотренных для этого местах регистрационных знаков либо с видоизменёнными или оборудованными с применением материалов, препятствующих идентификации регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть,

- несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Сотрудники полиции провели с каждым участником кортежа разъяснительную беседу о недопустимости подобного поведения на дороге и необходимости соблюдения ПДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  ГУ МВД СО

Теги: Самара

С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
10 октября 2025  19:15
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
195
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
10 октября 2025  10:46
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
332
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
10 октября 2025  10:36
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
263
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
532
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
799
