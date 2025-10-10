В Самаре на улице Советской Армии пять водителей свадебного кортежа нарушили ПДД

122

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой зафиксированы нарушения ПДД РФ на улицах областного центра. Полицейские незамедлительно отреагировали на данную публикацию, направив экипажи Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре на место происшествия.

В ходе принятых мер установлены и привлечены к административной ответственности жители Самарской области - водители 5 транспортных средств, входящих в состав свадебного кортежа за:

- выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения,

- управление транспортным средством, на котором установлены стекла светопропускание которых не соответствует требованиями технического регламента о безопасности колесных транспортных средств,

- проезд на запрещающий сигнал светофора,

- управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а также без установленных на предусмотренных для этого местах регистрационных знаков либо с видоизменёнными или оборудованными с применением материалов, препятствующих идентификации регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть,

- несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Сотрудники полиции провели с каждым участником кортежа разъяснительную беседу о недопустимости подобного поведения на дороге и необходимости соблюдения ПДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО