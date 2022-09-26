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В Самаре мужчина признан судом виновным в убийстве отца своей гражданской супруги

26 сентября 2022 20:58
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Судом мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

"Следствием и судом установлено, что 29 мая 2021 года между 44-летним осужденным и отцом его сожительницы, находившимися по месту жительства последнего, на фоне личных неприязненных отношений возникла ссора, переросшая в драку. В ходе конфликта осужденный схватил нож и нанес оппоненту множественные удары в область шеи и грудной клетки, после чего покинул место происшествия. Тело потерпевшего без признаков жизни было обнаружено его внуком, который незамедлительно обратился в правоохранительные органы", - сообшает пресс-служба СУ СКР СО.

Убийца был задержан в кратчайшие сроки. В ходе проведения следственных действий мужчина пояснил, что ранее он вместе с гражданской супругой проживал в квартире погибшего, им пришлось съехать из-за конфликтов с хозяином жилища из-за пьянства осужденного и его сожительницы.

В день совершении преступления мужчина пришел за вещами, однако, часть из них не обнаружил, в связи с чем и произошла ссора. В рамках расследования уголовного дела осужденный подробно описал обстоятельства совершения преступления, а также признал вину в полном объеме.

Судом мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

 

Фото:   СУ СКР СО

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