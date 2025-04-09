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В Самаре мужчина осужден за убийство

9 апреля 2025 21:34
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Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев.

Следствием и судом установлено, что 29 ноября 2024 года осужденный, находясь в общежитии по месту жительства, в ходе пьяной ссоры причинил множественны ножевые ранения своему соседу. От полученных повреждений потерпевший скончался в медицинском учреждении.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Самара

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