В Самаре мужчина осужден за убийство

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Следствием и судом установлено, что 29 ноября 2024 года осужденный, находясь в общежитии по месту жительства, в ходе пьяной ссоры причинил множественны ножевые ранения своему соседу. От полученных повреждений потерпевший скончался в медицинском учреждении.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО