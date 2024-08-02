В Самаре местный житель признан виновным в покушении на коммерческий подкуп

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Собранные Ленинским межрайонным следственным отделом Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю. Он признан виновным по статье "Покушение на коммерческий подкуп".

Установлено, что по делу о банкротстве жилищно – управляющей компании в конкурсную массу организации взыскивался долг с гражданина в размере около 10 миллионов рублей. В апреле 2024 года осужденный, являясь представителем должника, попытался передать конкурсному управляющему организации-банкрота 30 тысяч рублей за неправомерное снижение суммы убытков, причиненных его доверителем. Конкурсный управляющий от получения вознаграждения отказался и обратился в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 700 тысяч рублей.