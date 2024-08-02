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Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 700 тысяч рублей.
В Самаре местный житель признан виновным в покушении на коммерческий подкуп
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В Самаре местный житель признан виновным в покушении на коммерческий подкуп

2 августа 2024 16:37
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Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 700 тысяч рублей.

Собранные Ленинским межрайонным следственным отделом Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю. Он признан виновным по статье "Покушение на коммерческий подкуп".

Установлено, что по делу о банкротстве жилищно – управляющей компании в конкурсную массу организации взыскивался долг с гражданина в размере около 10 миллионов рублей. В  апреле 2024 года осужденный, являясь представителем должника, попытался передать конкурсному управляющему организации-банкрота 30 тысяч рублей за неправомерное снижение суммы убытков, причиненных его доверителем. Конкурсный управляющий от получения вознаграждения отказался и обратился в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 700 тысяч рублей.

Теги: Самара

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