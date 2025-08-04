В Самаре экс-полицейский осужден за превышение должностных полномочий и кражу денег

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Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю начальника отдела МВД России – начальнику полиции Межмуниципального отдела МВД РФ «Клявлинский».



Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.



Следствием и судом установлено, что в 2024 году осужденный, используя свои должностные полномочия в корыстных целях, незаконно завладел банковской картой местного жителя и снял с нее денежные средства в размере более 1 миллиона 200 тысяч рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.



В ходе предварительного расследования фигурант полностью возместил потерпевшему материальный ущерб. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года, с лишением специального звания «подполковник полиции».



Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ РФ по Самарской области.

Фото: СУ СКР СО