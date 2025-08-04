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В Самаре экс-полицейский осужден за превышение должностных полномочий и кражу денег

4 августа 2025 15:26
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Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю начальника отдела МВД России – начальнику полиции Межмуниципального отдела МВД РФ «Клявлинский». 

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в 2024 году осужденный, используя свои должностные полномочия в корыстных целях, незаконно завладел банковской картой местного жителя и снял с нее денежные средства в размере более 1 миллиона 200 тысяч рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

В ходе предварительного расследования фигурант полностью возместил потерпевшему материальный ущерб. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года, с лишением специального звания «подполковник полиции».

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ РФ по Самарской области.

 

Фото:   СУ СКР СО

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