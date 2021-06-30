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В Самарскую областную юношескую библиотеку приглашают на «День цветов»
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В Самаре бывшая заведующая зерноскладами пойдет под суд по делу о массовом отравлении подсолнечным маслом

30 июня 2021 16:36
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Для изготовления приманки для борьбы с грызунами  были получены семена подсолнечника и ядовитое вещество на основе «кумарина». 

Завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой по статьям "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" и "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

В марте 2019 года главным агрономом ООО «Кошелевский посад» для изготовления приманки для борьбы с грызунами  были получены семена подсолнечника и ядовитое вещество на основе «кумарина».

Рабочими склада из указанных компонентов была изготовлена приманка, в дальнейшем частично разложенная на территории садов организации. Вторая часть приманки  по согласованию с обвиняемой, занимавшей должность заведующей зерноскладами, хранилась на территории зерносклада.

"Далее, в июле 2019 года обвиняемая, достоверно зная о сложившейся ситуации, выдала рабочему с указанного зерносклада 20 мешков семян подсолнечника, 16 из которых были отравлены ядовитым веществом, для последующей переработки в подсолнечное масло. Подсолнечное масло, изготовленное из указанного  отравленного сырья, было доставлено в помещение столовой поселка Кошелевка Сызранского района Самарской области, где использовалось для приготовления пищи лицами, осуществлявшими свою трудовую деятельность в ООО «Кошелевский посад»", - сообщили в СУ СК СО.

В результате употребления в пищу данного подсолнечного масла,  42 гражданина Республики Узбекистан были доставлены в лечебные учреждения Самарской области с признаками отравления ядовитым веществом. Потерпевшим причинен тяжкий вред здоровью. Кроме того, в августе 2019 года еще один рабочий, а также двое жителей Ульяновской области были доставлены в медицинские учреждения Самарской и Ульяновской областей, где впоследствии скончались.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Теги: отравление подсолнечное масло суд

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