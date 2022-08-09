В Самаре бывшая работница торговой точки две недели реализовывала товар, но вырученные деньги забирала себе

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В отдел полиции Самары обратился индивидуальный предприниматель и сообщил о том, что в магазине, расположенном в торговом центре на ул. Дыбенко, в ходе проведения ревизии обнаружили недостачу товара на сумму более 24 тысяч рублей.

В ходе опроса работников магазина одна из продавщиц, сообщила полицейским, что в ее смену она несколько раз замечала пропажу вязанных шапок на витрине, о чем сообщала директору, но она не обращала на данную информацию внимание. Когда задавала вопросы по данному поводу коллеге, то получала ответ о том, что ей ничего не известно.

Полицейские задержали 32 – летнюю, ранее судимую местную жительницу, по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса женщина признала свою вину и пояснила, что проработала в магазине, примерно месяц. В связи с затруднительным материальным положением она решила не проводить через кассу товар, а полученные наличные оставлять себе.

Свою противоправную деятельность продавец осуществляла на протяжении двух недель, в течение которых подобным образом реализовала более 20 шапок, а также перчатки, ремни и сумки. Вырученные деньги она потратила на личные нужды.

Собранные полицейскими доказательства суд признал достаточными для вынесения женщине обвинительного приговора. Ей определено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 месяцев со штрафом в размере 10 000 рублей с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также суд удовлетворил гражданский иск индивидуального предпринимателя и постановил взыскать с бывшего продавца 24 тысячи рублей в счет возмещения материального ущерба. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

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