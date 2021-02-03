В Самара начата доследственная проверка по факту инцидента между школьниками

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Широкое распространение в СМИ получила конфликтная ситуация между школьниками, которая произошла 25 января 2021 года, когда на внешкольной территории учащийся школы облил куртку одноклассницы антисептиком и поджёг. В ходе указанного инцидента девочка не получила телесные повреждения.

В связи с общественным резонансом следственным управлением по Самарской области инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки по данному факту и передаче его для дальнейшего рассмотрения в следственные органы регионального управления СКР для дачи объективной правовой оценки произошедшему, изучения условий жизни и воспитания несовершеннолетнего и принятия процессуального решения, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области