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В России предложили без суда взыскивать долги по налогам. Как заявил в интервью Российской газете председатель Совета судей России Виктор Момотов, эта мера поможет уменьшить нагрузку на судей. Если дело очевидное, налоговой не придется обращаться в суд.

По его словам, в этом году мировые судьи рассмотрели 2 млн 800 тысяч заявлений о взыскании налогов с граждан, при этом обжалованы были лишь 5%. Новый законопроект предусматривает право должника в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменные возражения.

В таком случае взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке.

Ранее председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев поддержал инициативу взыскивать долги россиян перед государством без суда.