В России могут ужесточить наказание за незаконный обмен валюты

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Вопрос об ужесточении наказания для граждан за продажу и покупку валюты на чёрном рынке может быть поднят в ближайшее время, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.

"Очевидно, что незаконные валютные операции причиняют ущерб государству, и с этим мы мирится не будем. Что касается ужесточения ответственности за незаконные валютные операции, думаю, этот вопрос может встать в ближайшее время. Рассматривать вопрос ужесточения наказания по статье 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство" - ред.) необходимо будет исходя из того, насколько максимально негативно будет развиваться распространение незаконной предпринимательской деятельности, связанной с продажей валюты лицами, не имеющими на это лицензии", - сказала Ковитиди.

По ее словам, парламентарии должны будут максимально быстро и внимательно промониторить правоприменительную практику по этой категории дел и в случае необходимости оперативно принять решение по внесению изменений в действующее законодательство.

Комментарий заместителя Председателя Совета Федерации Николая Журавлёва, члена Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций, размещенный в телеграмм канале Совета Федерации https://t.me/ sovfedofficial/1151: «Никаких дополнительных мер по ужесточению наказания за продажу валюты физическими или юридическими лицами не рассматривается и не обсуждается ни в Совете Федерации, ни в Правительственной комиссии».