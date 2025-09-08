В регионе возбуждено уголовное дело о мошенничестве при проектировании строительства жилья на 345 млн рублей

72

Первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении членов организованной группы по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере".

"По версии следствия, по распоряжению подозреваемого, являвшегося генеральным директором некоммерческой организации, созданной для развития жилищного строительства, с одной из коммерческих структур города были заключены договоры на проектирование жилых помещений, предполагаемых к строительству на территории Красноглинского и Красноярского районов Самарской области.

Подготовленная в рамках указанных договорных обязательств проектная документация, содержащая заведомо ложные сведения в части объемов проектируемого жилья, явилась основанием для заключения соглашений на предоставление субсидий из средств регионального бюджета на общую сумму более 345 миллионов рублей, которые были перечислены в уставной капитал дочерней организации Фонда, руководитель которого также входит в состав организованной группы", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

После поступления денег на счета дочерней организации, были оформлены договоры займа в пользу Фонда, после чего указанные денежные средства обналичивались через подконтрольных Фонду подрядчиков. Полученными денежными средствами подозреваемые распорядились по своему усмотрению.

В настоящее время следствием выполняется значительный комплекс следственных действий, в том числе направленных на установление иных фигурантов уголовного дела.