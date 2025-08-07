В Приволжском  районе осужден мужчина, который повторно сел за руль автомобиля пьяным 

123

В апреле 2025 года, находясь на маршруте патрулирования в селе Екатериновка, сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ-2109 под управлением 51-летнего местного жителя.

Полицейские сразу обратили внимание на резкий запах алкоголя и нарушения речи. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил отказом. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль, принадлежащий его супруге, поместили на специализированную стоянку.

При проверке по информационным базам сотрудники полиции выяснили, что в июне 2022 года задержанный привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Приволжский районный суд назначил ему наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 5 месяцев. Соответствующих выводов нарушитель дорожной безопасности не сделал и спустя некоторое время вновь сел за руль автомобиля пьяным.

Было возбуждено и передано в суд уголовное дело.

Приволжский районный суд Самарской области признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками полиции, для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю назначено наказание в виде 8 месяцев принудительных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года 1 месяц. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО