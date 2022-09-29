Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава государства отметил, что необходимо разбираться в каждом конкретном случае неправомерной мобилизации и возвращать людей домой в случае ошибки.
Путин потребовал исправлять допущенные при частичной мобилизации ошибки и не допускать их впредь
Победу "Крыльям" принес гол Александра Чирковича.
"Крылья Советов" одержали победу над "Факелом" - 1:0
Судом мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.
В Похвистнево вынесен приговор мужчине за нанесение смертельных травм своей знакомой
За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения 51 раз выезжали на ложные вызовы.
ГУ МЧС СО напоминает об ответственности за ложные вызовы
Они приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления.
Минобороны назвало задачей мобилизованных оборону освобожденных территорий
Кроме того с 11:00 до 21:00 30 сентября городской пассажирский транспорт проследует по временной схеме.
В Самаре ограничат движение в периметре пл. Куйбышева в связи с проведением патриотической акции
Для вакцинации в регионе используется вакцина «Спутник V», предназначенная как для инъекционного, так и для интраназального введения.
В регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции
Виктор Кудряшов принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. 
 Самарская область в числе лидеров по исполнению 17 федеральных программ
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.45
0.27
EUR 55.72
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Похвистнево вынесен приговор мужчине за нанесение смертельных травм своей знакомой

29 сентября 2022 21:23
120
Судом мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Установлено, что 22 мая 2022 года осужденный со своей сожительницей находился в квартире по месту их проживания в одном из многоквартирных домов по улице Кооперативной города Похвистнево.

"В процессе распития спиртных напитков между ними возникла ссора на почве ревности со стороны мужчины и взаимных оскорблений, переросшая в потасовку. В ходе конфликта осужденный схватил кухонный нож и нанес сожительнице один удар в область груди,  после чего предпринял меры к сокрытию следов преступления, для чего спрятал орудие преступления и покинул квартиру. Потерпевшая через непродолжительное время скончалась", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Судом мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. 

 

Фото:   СУ СКР СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Более 20 стартапов пополнят ряды инновационной экосистемы Самарской области
29 сентября 2022  13:15
Более 20 стартапов пополнят ряды инновационной экосистемы Самарской области
254
После 5 октября в Самаре перекроют Ново-Садовую
29 сентября 2022  10:51
После 5 октября в Самаре перекроют Ново-Садовую
307
Мобилизованных в Самарской области снабдят экипировкой
29 сентября 2022  10:16
Мобилизованных в Самарской области снабдят экипировкой
361
В Самаре после комплексного благоустройства открыли обновленный сквер имени Куйбышева
29 сентября 2022  10:10
В Самаре после комплексного благоустройства открыли обновленный сквер имени Куйбышева
294
В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД
28 сентября 2022  12:32
В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД
597
Весь список