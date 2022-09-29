В Похвистнево вынесен приговор мужчине за нанесение смертельных травм своей знакомой

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Установлено, что 22 мая 2022 года осужденный со своей сожительницей находился в квартире по месту их проживания в одном из многоквартирных домов по улице Кооперативной города Похвистнево.

"В процессе распития спиртных напитков между ними возникла ссора на почве ревности со стороны мужчины и взаимных оскорблений, переросшая в потасовку. В ходе конфликта осужденный схватил кухонный нож и нанес сожительнице один удар в область груди, после чего предпринял меры к сокрытию следов преступления, для чего спрятал орудие преступления и покинул квартиру. Потерпевшая через непродолжительное время скончалась", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Судом мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: СУ СКР СО