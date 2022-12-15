В Отрадном 16-летняя девушка подозревается в покушении на сбыт наркотиков

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Следственным отделом Отрадного возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней девушки, подозреваемой в "покушение на сбыт наркотических средств, крупном размере".

По версии следствия, она незаконно хранила с целью дальнейшего сбыта наркотики общей массой около 50 граммов, которое в декабре 2022 года у нее было изъято при задержании.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО