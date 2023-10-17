В Отрадном возбуждено уголовное дело: в результате падения дерева скончался мужчина, а женщина госпитализирована

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17 октября на одной из улиц в городе Отрадном упало дерево, в результате чего мужчина и женщина получили телесные повреждения, от которых 39-летний мужчина скончался на месте происшествия, а женщина в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение, где ей в настоящее время оказывается вся необходимая помощь.

По данному факту следственным отделом Отрадного возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности,повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, проверяется деятельность сотрудников управляющей компании, обслуживающей указанный дом. По версии следствия их действия (бездействия) могли стать причиной происшествия, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО