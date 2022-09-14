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В Новокуйбышевске у семи пенсионерок мошенники обманным путем похитили сбережения 

14 сентября 2022 15:24
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Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 1 500 000 рублей.

С конца июля по август текущего года в отдел МВД России по городу Новокуйбышевску обратились семеро пенсионерок в возрасте от 75 до 85 лет, которые сообщили, что неизвестные обманным путем похитили у них сбережения. Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 1 500 000 рублей.

В ходе опроса потерпевших сотрудники полиции выяснили, что все преступления совершены по одной схеме: на мобильные и стационарные телефоны пожилых женщин звонили якобы их родственники – дети и внуки, и сообщали, что попали в ДТП, и им срочно необходимы денежные средства. Доверившись, растерянные пенсионерки передавали свои сбережения незнакомцам, которые приходили к ним домой. Только после передачи наличных граждане перезванивали своим близким и понимали, что стали жертвами мошенников.

Полицейские выяснили, что за деньгами к потерпевшим приходили разные мужчины. Имея ориентировки с описанием примет злоумышленников, составленные со слов пенсионерок, сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области совместно с оперативниками городского отдела полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личности подозреваемых.

Ими оказались 21-летний житель Новокуйбышевска, 19-летний житель Самары и 28-летний уроженец Нижнего Новгорода, который был задержан благодаря совместной работе с коллегами из УМВД России по городу Нижний Новгород. Он признался в четыре фактах совершения преступления на территории Новокуйбышевска и еще нескольких мошенничествах на территории Нижнего Новгорода. 21-летнего жителя Новокуйбышевска, ранее судимого за разбой, оперативники задержали на территории Самарской области. Его подозревают в совершении трех эпизодов мошенничества. Ранее не судимый 19-летний житель Самары был задержан на территории Новокуйбышевска, он признался в противоправных действиях в отношении двоих местных жителей.

Задержанные, которые не были знакомы между собой, пояснили, что через мессенджер получили предложение заработать, выполняя услуги курьеров. Они приезжали по обозначенным адресам и забирали наличные, после чего перечисляли их на указанные счета через банкоматы. В качестве вознаграждения подозреваемые получали проценты от суммы перевода.

Следственным отделом Новокуйбышевска в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. На время следствия в отношении подозреваемого 2001 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под домашний арест, в отношении двух других подозреваемых – подписка о невыезде.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают организаторов мошеннической схемы и проверяют задержанных на причастность к совершению других преступлений, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:    пресс-служба ГУ МВД СО

 

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