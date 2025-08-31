В Новокуйбышевске руководитель организации более двух месяцев не выплачивал зарплату работникам

323

Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя организации, оказывающей услуги по ремонту промышленного оборудования, обвиняемого по статье "Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев".

По версии следствия, в период с мая 2024 года обвиняемый не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты работникам организации на сумму более 6 миллионов рублей.

В ходе следствия задолженность перед работниками погашена в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО