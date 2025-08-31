Я нашел ошибку
Главные новости:
Пользователи смогут вернуть купленный смартфон как некачественный, если на устройстве невозможно будет установить RuStore.
В СФ рассказали о новых правилах продажи смартфонов в России
В следующем матче «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимают «Сочи».
Ничья на последних минутах: «Крылья Советов» - «Локомотив» - 2:2 
На сцене выступит победитель Международного конкурса им. П.И. Чайковского, талантливая скрипачка родом из Южной Кореи Ким Ке Хи.
Открытие симфонического сезона в Тольяттинской филармонии обещает быть фееричным
Самарскую область представляли 17 спортсменов: 12 мужчин и 5 женщин.
Наши спортсмены стали победителями и призерами всероссийских соревнованиях по дартсу
Сборную Самарской области представляли три спортсмена, каждый из которых сумел завоевать призовое место.
На Спартакиаде по всестилевому каратэ сборная региона завоевала медали
Россияне рассказали о своих чувствах в преддверии первого сентября
В ходе следствия задолженность перед работниками погашена в полном объеме.
В Новокуйбышевске руководитель организации более двух месяцев не выплачивал зарплату работникам
Знаменитой участницы Курской битвы не стало в возрасте 103 лет.
Умерла ветеран ВОВ и легендарная «железная бабушка» Мария Колтакова
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
В Новокуйбышевске руководитель организации более двух месяцев не выплачивал зарплату работникам

31 августа 2025 16:12
323
В ходе следствия задолженность перед работниками погашена в полном объеме.

Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя организации, оказывающей услуги по ремонту промышленного оборудования, обвиняемого по статье "Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев".

По версии следствия, в период с мая 2024 года обвиняемый не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты работникам организации на сумму более 6 миллионов рублей.

В ходе следствия задолженность перед работниками погашена в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

