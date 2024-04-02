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В Новокуйбышевске задержан мужчина подозреваемый в убийстве своего отца

2 апреля 2024 20:43
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Во время пьяной он нанес своему 73-летнему отцу несколько ударов колюще-режущем предметом.

Следственным отделом Новокуйбышевска задержан 53-летний местный житель, подозреваемый в убийстве.

29 марта он в ходе распития спиртных напитков на почве ссоры нанес своему 73-летнему отцу несколько ударов колюще-режущем предметом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия,  направленные на  установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   СУ СКР СО

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