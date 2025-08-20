Я нашел ошибку
Главные новости:
В составе самарской команды 13 человек. Наши спортсмены - ветераны СВО - выступят в шести дисциплинах Кубка.
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО «Кубок Защитников Отечества»
В Самаре состоялось очередное заседание штаба по подготовке к зиме под председательством главы города Ивана Носкова.
832 жилых дома Самары выполнили рекомендации «ЭнергосбыТ Плюс» по подготовке к зиме
Мужчина, грубо нарушивший общественный порядок, подозревается в совершении кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение.
Полицейские Сызрани задержали злоумышленника, который объявлен в федеральный розыск
Судом мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафом в размере 250 тысяч рублей.
Самарец лишен свободы за организацию незаконной миграции
Полицейские доказали вину водителя и пассажира легкового автомобиля в умышленном причинении вреда здоровью местного жителя.
В Новокуйбышевске вынесен приговор участникам дорожного конфликта
Это уникальная возможность для обмена опытом, презентации новых достижений и обсуждения актуальных вопросов развития АПК.
Более 500 предприятий и организаций АПК станут участниками Поволжской агропромышленной выставки
И сегодня же состоялось рукоположение архимандрита Кирилла в сан епископа Отрадненского и Похвистневского.
Епископа Феодосия возвели в сан митрополита Самарского и Новокубышевского
ДТП произошло на внутридворовой территории.
ДТП в Кировском районе Самары: под колесами Камаза погибла пенсионерка
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
В Новокуйбышевске вынесен приговор участникам дорожного конфликта

20 августа 2025 09:12
86
В дежурную часть отдела полиции по городу Новокуйбышевску поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 2003 года рождения с травмами, полученными в ходе дорожного конфликта.

Полицейские в больнице изъяли документацию и опросили потерпевшего, который пояснил, что накануне на одном из поворотов городских дорог его транспортное средство «подрезал» автомобиль, в котором находилось двое мужчин. Пострадавший, не сдержав эмоций, остановившись рядом с ними на светофоре, критически высказался о стиле вождения ранее не знакомого автолюбителя, сопровождая свои слова жестами.

Выйдя из машин, водители нанесли повреждения транспортным средствам друг друга. После чего один из оппонентов ударил пострадавшего кулаком в лицо, а его пассажир ногой - в голову. Молодой человек остался лежать возле своего автомобиля, а участники дорожного конфликта уехали дальше. Помощь пострадавшему оказал его пассажир, который сидел в машине, запомнил государственный регистрационный знак транспортного средства обидчиков и впоследствии сообщил его полицейским.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили и опросили свидетелей конфликта, провели иные оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых задержали ранее судимого за хранение наркотиков местного жителя 2005 года рождения и его 21-летнего несудимого приятеля.

Согласно заключению эксперта, противоправными действиями злоумышленников потерпевшему причинен легкий вред здоровью.

Допрошенные в качестве подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.115 УК РФ, задержанные вину в совершении противоправного деяния, не признали.

Отделом дознания ОМВД России по городу Новокуйбышевску фигурантам вручены копии обвинительного акта.

Новокуйбышевский городской суд Самарской области, исследовав доказательства собранные полицейскими, признал их достаточными для вынесения фигурантам обвинительного приговора. Мужчинам, с учетом всех обстоятельств по делу назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов каждому. Кроме того, они обязаны возместить потерпевшему компенсацию морального вреда по 25 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

