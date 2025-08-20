В Новокуйбышевске вынесен приговор участникам дорожного конфликта

86

В дежурную часть отдела полиции по городу Новокуйбышевску поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 2003 года рождения с травмами, полученными в ходе дорожного конфликта.

Полицейские в больнице изъяли документацию и опросили потерпевшего, который пояснил, что накануне на одном из поворотов городских дорог его транспортное средство «подрезал» автомобиль, в котором находилось двое мужчин. Пострадавший, не сдержав эмоций, остановившись рядом с ними на светофоре, критически высказался о стиле вождения ранее не знакомого автолюбителя, сопровождая свои слова жестами.

Выйдя из машин, водители нанесли повреждения транспортным средствам друг друга. После чего один из оппонентов ударил пострадавшего кулаком в лицо, а его пассажир ногой - в голову. Молодой человек остался лежать возле своего автомобиля, а участники дорожного конфликта уехали дальше. Помощь пострадавшему оказал его пассажир, который сидел в машине, запомнил государственный регистрационный знак транспортного средства обидчиков и впоследствии сообщил его полицейским.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили и опросили свидетелей конфликта, провели иные оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых задержали ранее судимого за хранение наркотиков местного жителя 2005 года рождения и его 21-летнего несудимого приятеля.

Согласно заключению эксперта, противоправными действиями злоумышленников потерпевшему причинен легкий вред здоровью.

Допрошенные в качестве подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.115 УК РФ, задержанные вину в совершении противоправного деяния, не признали.

Отделом дознания ОМВД России по городу Новокуйбышевску фигурантам вручены копии обвинительного акта.

Новокуйбышевский городской суд Самарской области, исследовав доказательства собранные полицейскими, признал их достаточными для вынесения фигурантам обвинительного приговора. Мужчинам, с учетом всех обстоятельств по делу назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов каждому. Кроме того, они обязаны возместить потерпевшему компенсацию морального вреда по 25 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО