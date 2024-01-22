В Новокуйбышевске организована доследственная проверка по факту нападения собаки на девушку

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По сообщению в соцмедиа по факту нападения собаки на человека в городе Новокуйбышевске организована доследственная проверка, передает пресс-служба СУ СКР СО.

22 января 2024 года в сети Интернет размещена информация о том, что в городе Новокуйбышевске на девушку напала собака. Также сообщается, что это уже не первый случай нападения собак на людей в этом году в городе Новокуйбышевске.

По данному факту территориальным следственным отделом организована доследственная проверка, устанавливаются пострадавшие, выясняются обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: СУ СКР СО