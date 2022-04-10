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В Новокуйбышевске на 10-летнего мальчика напали бездомные собаки

10 апреля 2022 15:21
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Ребенок госпитализирован.

Следственными органами Самарской области по факту нападения безнадзорных животных на подростка инициировано проведение процессуальной проверки.

9 апреля возле одного из жилых домов по улице Победы в Новокуйбышевске произошло нападение стаи безнадзорных животных на 10-летнего подростка. Мальчик был доставлен в одно из медучреждений города. В настоящее время ребенку оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту следственным отделом Новокуйбышевска проводится доследственная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   СУ СКР СО

 

 

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