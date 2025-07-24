В Новокуйбышевске мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве своей бабушки, ждет суд

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Следственным отделом Новокуйбышевска завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого по статье "Убийство лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью".

По версии следствия, 2 апреля 2024 года обвиняемый, находясь в квартире по месту жительства в селе Рождествено, в ходе ссоры нанес своей 93-летней бабушке множественные удары кулаками. Женщина не могла оказать злоумышленнику сопротивление в силу своего престарелого возраста и беспомощного состояния. От полученных повреждений она скончалась на месте преступления.

В ходе предварительного расследования в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

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