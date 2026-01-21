В Новокуйбышевске мужчина три года проведет в колонии за сбыт суррогатного алкоголя

Следствием и судом установлено, что в 2023 году фигурант осуществлял продажу спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям установленного федеральным законодательством ГОСТа и санитарным правилам. В напитках содержание метилового спирта превышало допустимую норму в сотни раз. Продукция реализовывалась в дачных продуктовых магазинах, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.



В результате употребления несертифицированного алкоголя погибли три человека, двое получили вред здоровью различной степени тяжести.



Приговором суда осужденному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Фото: pxhere.com