В Москве задержали пожарного инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле

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В Москве задержан пожарный инспектор МЧС Роман Сабельников по делу о пожаре в хостеле на юге столицы. Следствие требует избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в понедельник, 1 августа, в пресс-службе Пресненского районного суда, пишут "Известия".

Следователи установили, что в ходе проверки в хостеле Сабельников выявил нарушения требований пожарной безопасности. Однако он необоснованно вынес предупреждение владельцам заведения и установил длительный срок выполнения предписания.

Инспектору предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, что предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее, 30 июля, в Главном управлении Следственного комитета России (СКР) по столице сообщили о задержании руководства хостела: 55-летнего учредителя Рауфа Миронова и его 24-летней дочери Элеоноры, которая занимает должность генерального директора заведения. По местам проживания фигурантов дела уже были проведены обыски.

Пожар в хостеле произошел ночью 29 июля. Огонь вспыхнул на первом этаже 16-этажного здания, в корпусе 2 дома № 7 по улице Алма-Атинской. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электроприбора в жилом помещении.

В результате происшествия погибли восемь человек. Причиной смертей стало отравление угарным газом. Еще восемь человек были госпитализированы.

По словам врио начальника Главного управления МЧС России по Москве Андрея Румянцева, в хостеле была установлена пожарная сигнализация, но она не сработала.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына