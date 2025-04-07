В  международный розыск объявлен Сиротенко - организатор банды

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В Самарской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статьям "Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, способом опасным для жизни многих людей" "Создание, руководство и участие в устойчивой вооруженной группе (банде) в целях нападения на граждан или организаций". Организатору банды - Игорю Сиротенко. предъявлено заочное обвинение в совершении указанных преступлений.

В апреле 2025 года судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сиротенко объявлен в международный розыск.

Следственное управление просит граждан, которым может быть известна какая-либо информацию о местонахождении обвиняемого, а также о лицах, которые пострадали от преступной деятельности разыскиваемого либо иных участников банды, обращаться в следственное управление по круглосуточному номеру телефону: 8(846) 300-7-114. Конфиденциальность гарантируется.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО