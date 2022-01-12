В «Курумоче» самарские таможенники обнаружили у пассажира незадекларированные 3 млн рублей

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Сотрудники таможенного поста Аэропорт Самара при проведении таможенного контроля на международном рейсе в ручной клади пассажира обнаружили незадекларированную валюту в размере более 3 млн рублей.

Иностранный гражданин при прохождении таможенного контроля выбрал «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у денежных средств, подлежащих таможенному декларированию. По результатам проверки установленная сумма значительно превысила разрешенный размер перемещаемой валюты без подачи пассажирской таможенной декларации: при пересчете по курсу валют - 43 509,04 долларов США. В соответствии с таможенным кодексом Евразийского экономического союза без декларирования разрешено провозить не более 10 000 долларов США в эквиваленте.

В данный момент в отношении лица решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни