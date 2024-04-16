В Иваново мужчина трижды менял имя и фамилию уклоняясь от уплаты алиментов

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Мужчина нашел способ не платить алименты. Однако хитроумный план не сработал, и его привлекли к ответственности, сообщили в УФССП региона.



В отделении судебных приставов по взысканию алиментных платежей находилось исполнительное производство в отношении местного жителя. Мужчина уклонялся от уплаты алиментов на двух несовершеннолетних дочерей. Многочисленные попытки судебного пристава-исполнителя связаться с должником и сообщить о необходимости погасить полумиллионную задолженность оставались без ответа.

Тогда сотрудник Управления направил дополнительный запрос в ЗАГС и выяснил, что гражданин трижды менял имя и фамилию.



Задержать злостного неплательщика удалось во время очередной попытки получить новый паспорт.



Как объяснил сам гражданин, вместе со сменой имени и фамилии он менял всю свою жизнь. Однако оставить долги по алиментам в прошлом у него все-таки не получилось. Кроме того ему назначили наказание в виде 30 часов обязательных работ.