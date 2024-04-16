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В Иваново мужчина трижды менял имя и фамилию уклоняясь от уплаты алиментов

16 апреля 2024 21:09
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Задержать злостного неплательщика удалось во время очередной попытки получить паспорт.

Мужчина нашел способ не платить алименты. Однако хитроумный план не сработал, и его привлекли к ответственности, сообщили в УФССП региона.

В отделении судебных приставов по взысканию алиментных платежей находилось исполнительное производство в отношении местного жителя. Мужчина уклонялся от уплаты алиментов на двух несовершеннолетних дочерей.  Многочисленные попытки судебного пристава-исполнителя связаться с должником и сообщить о необходимости погасить полумиллионную задолженность оставались без ответа. 

Тогда сотрудник Управления направил дополнительный запрос в ЗАГС и выяснил, что гражданин трижды менял имя и фамилию. 

Задержать злостного неплательщика удалось во время очередной попытки получить новый паспорт. 

Как объяснил сам гражданин, вместе со сменой имени и фамилии он менял всю свою жизнь. Однако оставить долги по алиментам в прошлом у него все-таки не получилось. Кроме того ему назначили наказание в виде 30 часов обязательных работ.

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