В ИК-3 УФСИН СО предотвращена попытка передачи запрещённых предметов

При проведении досмотра личных вещей гражданки Ч., прибывшей в исправительную колонию № 3 УФСИН России по Самарской области на длительное свидание с осуждённым Ч., сотрудники учреждения пресекли попытку незаконной передачи запрещённых предметов.

В ходе досмотра продуктов питания были обнаружены и изъяты следующие предметы:

— мобильный телефон;

— проводные наушники;

— SIM-карта;

— флэш-карта.

По данному факту проводится проверка.

Передача или попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечёт административную ответственность по части 1 статьи 19.12 КоАП РФ. В случае повторной попытки либо использования сложных способов доставки, предусмотрено уголовное преследование по статье 321.1 УК РФ, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО