В Госдуме подготовлены поправки для пересечения границы РФ на машине

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Глава комитета Государственной думы РФ по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев подготовил поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», которые предполагают предварительное резервирование даты и времени для пересечения российской границы автотранспортом. Об этом пишет ТАСС.

Мера коснется всех: иностранных перевозчиков, граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства и других автовладельцев. Основные положения инициативы могут вступить в силу уже с 1 марта этого года.

Нужно будет представить документы по утвержденному перечню.

Также правительство должно будет предусмотреть порядок размещения автотранспорта вдоль дороги для обеспечения возможности проезда по ней.

Кабмин утвердит требования к обустройству участков дорог у пунктов пропуска пересечения границы. Речь идет о площадках для стоянки с подъездами с твердым покрытием, освещением, урнами, бесплатными туалетами и прочим.

Эти решения могут применяться до 1 марта 2024 года, пишет Газета.