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В Госдуме планируют запретить фильмы со сценами насилия

26 ноября 2021 12:54
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В Госдуме планируют запретить фильмы со сценами насилия

В Госдуму внесут законопроект о запрете показа и пропаганды кинофильмов со сценами насилия и нетрадиционных отношений, сообщила РИА Новости глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

"Мы считаем, что СМИ и правоохранительные органы тоже должны участвовать в защите детей от воздействия такой негативной информации", — объяснила она.

Документ могут рассмотреть в весеннюю сессию.

Ранее заместитель Останиной в комитете Виталий Милонов заявил РИА Новости, что работа над проектом уже идет.

В 2013 году в России приняли закон о запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних. Это статья 6.21 КоАП России, нарушения по которой караются штрафом от четырех тысяч до миллиона рублей, для иностранцев возможно выдворение.

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