В Чапаевске бывший сотрудник ИК ответит перед судом за получение взятки

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Следственным отделом по городу Чапаевск завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии, обвиняемого по статье "Получение взятки должностным лицом".

В январе 2021 года к обвиняемому обратился мужчина, отбывающий наказание в исправительном учреждении, с просьбой незаконно пронести на территорию средства мобильной связи и комплектующие к ним.

"Обвиняемый согласился на совершение указанных действий за незаконное денежное вознаграждение в размере 64 тысяч рублей. Далее, в период с февраля 2021 года по апрель 2021 года денежные средства были неравными частями перечислены супругой осужденного на банковскую карту, оформленную на знакомого обвиняемого. Мужчина, будучи неосведомленным о преступной деятельности обвиняемого, после получения денежных средств перечислял их на банковскую карту последнего", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК СО