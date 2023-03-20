В Чапаевск женщина подозревается в заведомо ложном доносе на подростков

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Следственным отделом Чапаевска возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления по статье "Заведомо ложный донос о совершении преступления".

"По версии следствия, в марте 2023 года подозреваемая, ранее предупрежденная сотрудниками полиции об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, сообщила сотрудникам органа дознания заведомо недостоверные сведения о совершенном в отношении неё преступлении, а именно: о нанесении ей телесных повреждений неустановленными несовершеннолетними. В ходе проверки ее доводов были установлены совершенно другие обстоятельства", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

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