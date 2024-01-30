Ужесточить штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах хотят уже к 1 апреля

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Законопроект спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова об ужесточении штрафов за нарушение ПДД на электросамокатах и других СИМ размещен в базе документов столичного парламента, сообщает iphones.ru со ссылкой на Коммерсантъ.

Согласно ему, планируется ввести следующие штрафы к началу сезона 1 апреля:

- 30 тыс. руб. за употребление водителями СИМ алкоголя или наркотиков после ДТП

- 1–1,5 тыс. руб. за оставление места аварии

- 1–1,5 тыс. руб. за нарушение ПДД в пьяном виде

- 1 тыс. руб. за создание помех в движении пешеходам

Такое решение связано с ростом аварийности среди пользователей СИМ. За девять месяцев 2023 года по всей стране зафиксировано 2,64 тыс. таких аварий (рост +215,9% к аналогичному периоду прошлого года), в которых погиб 31 человек (+63%).

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