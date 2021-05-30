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Устроившего стрельбу в Екатеринбурге бывшего сотрудника полиции задержали

30 мая 2021 22:43
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Его направят на психиатрическую экспертизу.

Бывшего сотрудника полиции, устроившего стрельбу с балкона своего дома в Екатеринбурге, направят на психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Для установления психологических особенностей, психического состояния, мотивов его действий в рамках уголовного дела подозреваемому будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что мужчина не состоял на учете у психиатра или нарколога.

В воскресенье вечером бывший сотрудник полиции устроил стрельбу из окна жилого дома по автомобилям и прохожим. В результате ЧП  ранения получили сотрудник Росгвардии и ребенок.

Во время штурма мужчина оказал вооруженное сопротивление, произведя в бойцов СОБР Росгвардии не менее 10 выстрелов, которые попали в бронещит.

Его задержали без единого выстрела.

СК возбудил уголовное дело.

Теги: задержан стрелок

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