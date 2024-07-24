УФСИН СО: в исправительную колонию №3 не попали запрещенные вещества

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Сотрудники отдела безопасности пресекли попытку передачи наркотических средств на режимную территорию. Правонарушение было зафиксировано при попытке переброса свертка через ограждение.



В ходе досмотра свертка было обнаружено и изъято 95 грамм наркотического вещества «Анаша».



По данному факту проводится проверка.



Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечет за собой ответственность по статье 19.12 КоАП РФ, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО