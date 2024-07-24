Я нашел ошибку
Главные новости:
Причиной взрыва стала детонация взрывного устройства.
Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался у жилого дома на севере Москвы
В ходе досмотра свертка было обнаружено и изъято 95 грамм наркотического вещества «Анаша».
УФСИН СО: в исправительную колонию №3 не попали запрещенные вещества
Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Россияне стали меньше пить и курить
За проступок бойцам будет грозить дисциплинарный арест до 10 суток по решению командиров воинских частей, следует из принятой депутатами поправки.
Госдума одобрила дисциплинарный арест для бойцов СВО за ношение гаджетов
Специализированная помощь, профилактика обострений и обучение самоконтролю.
В учреждениях здравоохранения региона открыты 8 кабинетов по лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью
В связи с проведением в городе работ по ремонту и модернизации теплотрассы.
В историческом центре Самары ограничат движение транспорта
Начало матча в 19:00.
26 июля, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
Жители дома №128 по улице Алексея Толстого обратились к врио губернатора с беспокоящим их вопросом.
Глава Самарского района встретился с жителями многоквартирного дома по улице Алексея Толстого
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.3
-0.48
EUR 95.46
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

УФСИН СО: в исправительную колонию №3 не попали запрещенные вещества

24 июля 2024 17:16
106
В ходе досмотра свертка было обнаружено и изъято 95 грамм наркотического вещества «Анаша».

Сотрудники отдела безопасности пресекли попытку передачи наркотических средств на режимную территорию. Правонарушение было зафиксировано при попытке переброса свертка через ограждение.

В ходе досмотра свертка было обнаружено и изъято 95 грамм наркотического вещества «Анаша».

По данному факту проводится проверка.

Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечет за собой ответственность по статье 19.12 КоАП РФ, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
24 июля 2024  14:00
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес врио Губернатора Самарской области
213
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
24 июля 2024  10:10
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
250
Врио главы Самарской области определился с кандидатурами в сенаторы РФ от региона
24 июля 2024  09:46
Врио главы Самарской области определился с кандидатурами в сенаторы РФ от региона
321
На период перекладки с ГИБДД согласованы безопасные маршруты следования для автолюбителей и городского транспорта.
23 июля 2024  16:54
Энергетики «Т Плюс» заменят теплотрассу по ул. Антонова-Овсеенко в Самаре
491
Самарцам сегодня расскажут о плате за вывоз мусо
23 июля 2024  13:50
Самарцам сегодня расскажут о плате за вывоз мусора
438
Весь список