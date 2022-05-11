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Участник телевизионной игры "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров объявлен в розыск

11 мая 2022 16:06
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В конце апреля следователи СК возбудили против него уголовное дело о реабилитации нацизма.

Участник телевизионной игры "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров объявлен в розыск по уголовной статье, следует в среду из базы розыска МВД России, передает ТАСС.

"Ровшан Аскеров, 04.05.1972 года рождения, разыскивается по статье УК", - сказано в базе. Статья, по которой он разыскивается, не уточняется.

В конце апреля следователи СК возбудили в отношении Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Следствием установлено, что не позднее 6 апреля он опубликовал на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

Аскеров работал обозревателем в газете "Спорт-Экспресс", корреспондентом на НТВ, а с 2009 года является пиар-директором журнала "Баку". В течение почти 30 лет участвовал в игре "Что? Где? Когда?", в 2001 году получил Хрустальную сову.

 

Фото:    Kristina Nikishina/Getty Images for Baku/ТАСС

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