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У самарца арестовали микроавтобус за десятки неоплаченных штрафов ГИБДД

15 февраля 2022 15:21
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Арест транспортного средства побудил мужчину не ждать продажи автомобиля.

Судебные приставы Самары при содействии сотрудников Госавтоинспекции арестовали микроавтобус, за владельцем которого числятся десятки неоплаченных штрафов ГИБДД. 

В отношении мужчины возбуждено 67 исполнительных производств о взыскании административных штрафов и исполнительского сбора за неисполнение решения суда на сумму более 131 тысячи рублей. 

Нарушитель к погашению задолженности не приступал. Тогда судебным приставом-исполнителем с целью проверки имущественного положения должника в регистрирующие органы были направлены запросы и установлено, что мужчине принадлежит микроавтобус марки «Citroen». Иномарка, принадлежащая должнику, была обнаружена. 

Сотрудниками Службы было установлено, что мужчина также является должником по налогам. Судебным приставом-исполнителем составлен акт описи и ареста транспортного средства.  Владельцу автомобиля разъяснили, что в случае непогашения всех имеющихся задолженностей, иномарка будет реализована, а вырученные средства пойдут в счет погашения долга. 

Арест транспортного средства побудил мужчину не ждать продажи автомобиля. На следующий же день должник оплатил всю сумму долга в размере более 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

 

Фото:    пресс-служба УФССП России по Самарской области

 

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