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Трое российских ученых оштрафованы на 3,3 млн рублей за сбор насекомых на Шри-Ланке

21 января 2022 21:24
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Они не смогут покинуть страну, пока не выплатят эту сумму.

Суд Шри-Ланки приговорил троих российских ученых к штрафу в размере 2 млн 885 тыс. ланкийских рупий (1 млн 116 тыс. 500 рублей) каждого за незаконный сбор редких насекомых, они не смогут покинуть страну, пока не выплатят эту сумму. Об этом ТАСС рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Александр Игнатенко и его спутники Николай Килафян и Артем Рябов приговорены к штрафу в 2 млн 885 тыс. шри-ланкийских рупий каждый. В связи с большим давлением со стороны природоохранной полиции Шри-Ланки, а также в связи с плохим состоянием здоровья все трое ученых были вынуждены признать вину", - сказал Мельников.

По его словам, трое россиян окажутся в тюрьме, если не выплатят эту сумму до 11 марта. Мельников также назвал информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о том что россиянам также дали два года тюремного заключения условно, не соответствующей действительности, они приговорены только к штрафу.

По словам Мельникова, сотрудники ланкийской полиции говорили о том, что в случае непризнания вины их процесс может длиться годами. Мельников напомнил также, что всем троим россиянам необходима медицинская помощь: у Игнатенко язва желудка, Килафян получил оскольчатый перелом ноги и ему требуется операция, нужна операция и Рябову. На Шри-Ланке подобные медицинские услуги они получить не могут.

"У наших граждан нет таких денег, которые они должны выплатить. Если до 11 марта они не осуществят выплаты в полном объеме, то их снова вернут в тюрьму. В связи с этим нами объявлен официальный сбор средств в поддержку россиян. У них есть официальный сайт, с помощью которого каждый может перевести деньги в помощь троим нашим ученым", - отметил правозащитник.

Игнатенко - ученый, сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону. Он с двумя друзьями был задержан в Шри-Ланке по обвинению в убийстве насекомых и других мелких живых организмов. Россияне вину не признают и утверждают, что собирали лишь мертвых насекомых, которых фотографировали и не планировали вывозить из страны, делали это вне заповедника, как того требует местное законодательство. Во время содержания под стражей состояние здоровья Игнатенко серьезно ухудшилось, его приходилось неоднократно госпитализировать. Все трое россиян отпущены из СИЗО под личные поручительства, но угроза их нового ареста сохраняется, сказал Мельников.

 

Фото:   pixabay

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