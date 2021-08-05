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Тренер ДЮСШ Чапаевска ответит перед судом за получение смертельной травмы ребенком во время занятий

5 августа 2021 15:16
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Мальчик получил травму во время занятий по мини-футболу.

Следственным отделом Чапаевска завершено расследование уголовного дела в отношении тренера-преподавателя детско-юношеской спортивной школы, обвиняемого по статье "Оставление в опасности".

"11 декабря 2020 года при проведении занятий секции по мини-футболу под руководством обвиняемого, ребенок 2011 года рождения получил закрытую травму головы при падении и ударе об угол деревянной лавки в результате столкновения с участником игрового процесса. При этом, обвиняемый не прекратил занятие, не сообщил о произошедшем родителям пострадавшего, а так же не вызвал сотрудников скорой медицинской помощи, дав ребенку разрешение покинуть тренировку и самостоятельно уйти домой, не смотря на ухудшение самочувствия последнего. Вечером того же дня, пострадавший был доставлен в больницу, где в последствии скончался" - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Фото:   pixabay

Теги: суд тренер ДЮСШ

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