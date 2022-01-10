Тольяттинца задержали за попытку дать взятку полицейскому 

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Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД Тольятти задержали подозреваемого в покушении на дачу взятки полицейскому.

"21 декабря в салоне автомобиля местный житель 1970 года рождения попытался передать сотруднику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции незаконное денежное вознаграждение в размере 12 тысяч рублей за избежание ответственности за реализацию одежды с признаками контрафакции в магазине расположенном по улице Комсомольской", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

Сотрудник полиции отказался от незаконного денежного вознаграждения и доложил своему руководителю о противоправном предложении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на дачу взятки".