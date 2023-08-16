Тольяттинская предпринимательница оштрафована после отравления детей в бассейне

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Собранные следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора индивидуальному предпринимателю. Она признана виновной по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"Установлено, что в июне 2021 года в целях осуществления предпринимательской деятельности женщина заключила договор субаренды нежилого помещения, включающего, в том числе, помещение с крытым плавательным бассейном. При этом осужденная достоверно знала о наличии в помещении бассейна оборудования, являющегося источником выделения химических веществ, в том числе хлора, при отсутствии функционирующей должным образом системы вентиляции. Кроме того, в нарушение действующих санитарных правил не была разработана программа производственного контроля, включающая в себя лабораторный контроль за качеством воды, а обеззараживание производилось с помощью дезинфицирующих веществ, содержащих в своем составе хлор", сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Обслуживание систем оборудования бассейна, обеспечивающего фильтрацию воды бассейна, осуществлялась сотрудником, не обладающим достаточной профессиональной квалификацией. В результате в одно из медицинских учреждений Тольятти были госпитализированы 7 детей в возрасте от 7 до 14 лет с жалобами на ухудшение состояния здоровья после посещения бассейна на праздновании Дня рождения одного из потерпевших. Согласно заключению экспертов, из-за токсического действия хлора, содержащегося в воде бассейна, здоровью детей был причинен легкий вред.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в доход государства. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО