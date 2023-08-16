Тольяттинская предпринимательница оштрафована после отравления детей в бассейне

Собранные следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора индивидуальному предпринимателю. Она признана виновной по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
"Установлено, что в июне 2021 года в целях осуществления предпринимательской деятельности женщина заключила договор субаренды нежилого помещения, включающего, в том числе, помещение с крытым плавательным бассейном. При этом осужденная достоверно знала о наличии в помещении бассейна оборудования, являющегося источником выделения химических веществ, в том числе хлора, при отсутствии функционирующей должным образом системы вентиляции. Кроме того, в нарушение действующих санитарных правил не была разработана программа производственного контроля, включающая в себя лабораторный контроль за качеством воды, а обеззараживание производилось с помощью дезинфицирующих веществ, содержащих в своем составе хлор", сообщает пресс-служба СУ СКР СО.
Обслуживание систем оборудования бассейна, обеспечивающего фильтрацию воды бассейна, осуществлялась сотрудником, не обладающим достаточной профессиональной квалификацией. В результате в одно из медицинских учреждений Тольятти были госпитализированы 7 детей в возрасте от 7 до 14 лет с жалобами на ухудшение состояния здоровья после посещения бассейна на праздновании Дня рождения одного из потерпевших. Согласно заключению экспертов, из-за токсического действия хлора, содержащегося в воде бассейна, здоровью детей был причинен легкий вред.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в доход государства. В настоящее время приговор вступил в законную силу.
Фото: пресс-служба СУ СКР СО