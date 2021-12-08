Тольяттинка незаконно поставила на миграционный учет 42 иностранца

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Участковые уполномоченные полиции отдела полиции Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет иностранцев.

34-летняя жительница Автозаводского района Тольятти по месту своей регистрации в квартире дома незаконно поставила на миграционный учет 42 иностранца, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемая неоднократно предупреждалась об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон. Женщина в ходе опроса призналась в совершении противоправного деяния и пояснила, что получила за оказанную услугу деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В настоящее время полицейские проверяют женщину на причастность к аналогичным правонарушениям, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО