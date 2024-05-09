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В Самарском районе Самары загорелись два частных дома

9 мая 2024 21:00
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В Самарском районе Самары загорелись два частных дома

В четверг, 9 мая, в 16:31 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в двух частных домах на Песочном переулке, 15 "А" и 15 "Б" в Самарском районе, об этом сообщили в пресс-службе Управления.

Прибывшие на место вызова огнеборцы установили, что там горят два частных дома, один из которых не жилой, и надворные постройки на общей площади 450 кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности № 2.

На борьбу с огнем направлены 90 человек и 30 единиц техники.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших нет, но пострадала женщина, пишет Волга Ньюс.

Теги: Пожар

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