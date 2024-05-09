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Синоптик назвал 9 Мая одним из самых холодных в Москве за 50 лет

9 мая 2024 18:11
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Синоптик назвал 9 Мая одним из самых холодных в Москве за 50 лет

День Победы в текущем году может оказаться одним из самых холодных в Москве по среднесуточной температуре за последние 50 лет. Об этом 9 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале.

«Впервые в истории 9 мая базовая метеостанция мегаполиса ВДНХ отметила формирование временного снежного покрова, а сам этот день, по своей среднесуточной температуре, может оказаться одним из самых холодных за последние полвека», — написал Леус.

По его словам, примерно до 12 мая в Центральном Федеральном округе (ЦФО) России на погоду будет влиять активный циклон, который появился в регионе во вторник, 7 мая. Атмосфера сохранит северные и северо-западные потоки, принося холодный воздух. В течение текущей недели по ночам будут заморозки. Возможно, они продолжатся до середины мая. Дневная температура составит +7…+12 градусов, и это ниже климатической нормы.

Во второй половине мая станет теплее, а к его третьей декаде вернется температура воздуха, типичная для этого времени. До 12 мая в ЦФО останется облачная погода с осадками. Кроме того, в ближайшие четыре или пять дней отрицательная температурная аномалия сохранится на всей территории Европейской России, пишут "Известия".

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