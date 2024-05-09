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Сотрудники УФСИН России по Самарской области приняли участие в торжественном Параде

9 мая 2024 17:02
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Сотрудники УФСИН России по Самарской области приняли участие в торжественном Параде,

На площади Куйбышева города Самары 9 мая состоялся праздничный парад Победы.
 
 Торжественным маршем по центральной площади города прошли войска Самарского территориального гарнизона, в состав которого вошел парадный расчет УФСИН России по Самарской области, возглавляемый старшим инспектором группы профессиональной и служебной подготовки подполковником внутренней службы Евгением Киселевым.
 
 Сотрудники УФСИН России по Самарской области чеканили шаг, продемонстрировав слаженную строевую подготовку.
 
 Традиционное построение войск Самарского гарнизона, смотр воинского мастерства и строевой выучки военнослужащих сегодня смогли увидеть на площади Куйбышева тысячи самарцев. В торжественном построении приняли участие 20 парадных расчетов.
 
 Сотрудники УИС региона считают честью принять участие в Параде Великой Победы и отдать дань памяти всем участникам Великой Отечественной войны.

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