Сотрудники УФСИН России по Самарской области приняли участие в торжественном Параде,

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На площади Куйбышева города Самары 9 мая состоялся праздничный парад Победы.



Торжественным маршем по центральной площади города прошли войска Самарского территориального гарнизона, в состав которого вошел парадный расчет УФСИН России по Самарской области, возглавляемый старшим инспектором группы профессиональной и служебной подготовки подполковником внутренней службы Евгением Киселевым.



Сотрудники УФСИН России по Самарской области чеканили шаг, продемонстрировав слаженную строевую подготовку.



Традиционное построение войск Самарского гарнизона, смотр воинского мастерства и строевой выучки военнослужащих сегодня смогли увидеть на площади Куйбышева тысячи самарцев. В торжественном построении приняли участие 20 парадных расчетов.



Сотрудники УИС региона считают честью принять участие в Параде Великой Победы и отдать дань памяти всем участникам Великой Отечественной войны.